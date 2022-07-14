日本前首相安倍晉三本月8日前往奈良市街頭，替同黨參選人競選演說時，遭到一名男子開槍擊中不幸身亡，震撼全球，日本國內也陷入哀傷的氣氛當中。而過去在安倍晉三任職首相時，擔任內閣官房長官長達7年的日本眾議員菅義偉，近日接受專訪談及當日趕往醫院的心情，講到一半突然哽咽，當時專訪的主播也忍不住落淚無法主持，讓場面一度失控。

現年73歲的日本眾議員菅義偉，過去曾在當時還是首相的安倍晉三身邊，擔任內閣官房長官長達7年8個月，還在曾在記者會上揭曉日本新年號「令和」，而被世人暱稱為「令和大叔」，隨後也被選為接任安倍晉三的繼任首相，而他雖繼任天數只有短短的45天就結束首相生涯，但他的地位仍無可取代。

菅義偉近日接受日本資深主播反町理專訪時透露，自己原定8日要前往沖繩助選，卻在機場的路上收到安倍晉三遇襲的消息，當下他便取消沖繩行程，立刻趕往奈良。而他會選擇立刻前往探視，是因為他聽說安倍晉三是胸部中彈，因此他很怕有什麼萬一，希望自己能與他呼吸相同的空氣。說到這裡菅義偉突然雙眼無神、面露哀戚甚至有些哽咽，主播反町理看到後也忍不住哽咽落淚，無法再問下去，使現場一度失控，眾人陷入沉默只剩下哭聲，菅義偉看到後才接著解釋「安倍晉三其實是一個怕寂寞的人，所以我想要待在他身邊，所以就先趕過去」兩人堅定的兄弟情溢於言表。

而根據日媒《朝日新聞》的報導，菅義偉趕到奈良醫科大學醫院時，卻已經是冰冷的遺體，讓他不住痛哭失聲。這段採訪影片公開後，立即被放到推特上不斷被網友轉發，網友看到菅義偉憔悴的神情除了心疼也跟著落淚。