現場機車噴飛10餘公尺，景況讓人怵目驚心。警方初步研判疑因行經路口未減速及超車不慎引起，確切肇事原因有待進一步調查釐清。（警方提供）

金門昨夜發生1起機車追撞機車的事故，造成1名當地高中生和2名金門大學印尼籍女生倒地受傷送醫，現場機車噴飛10餘公尺，景況讓人怵目驚心。警方初步研判疑因行經路口未減速及超車不慎引起，確切肇事原因有待進一步調查釐清。

警方說明，昨（13）日晚間20時許，金大印尼籍周姓學生騎乘1部普通重機車搭載同為印尼籍的陳姓同學，沿金湖鎮太湖路一段新市圓環往太武山方向行駛，追撞前方由林姓高中生騎乘，欲左彎赴便利商店購物的普通重機車，3人均倒地擦挫傷，2部機車噴飛相距10餘公尺遠。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，因該路段為重要聯外幹道，往來車流十分頻繁，引起不少人注意和關切。雙方駕駛酒測初步排除酒駕，相關肇事責任由警方查證處理中。

金湖分局提醒，後方車輛應該要從左側超越前車，然後再駛回原本的車道，超越時應打亮左方向燈，並於前車左側保持半公尺以上之間隔距離，同時注意行至安全距離後，也要打右方向燈，再駛入原行駛路線，千萬不可省略和忽視。

警方另以防禦駕駛觀點建議，駕駛人看到前方車輛，可從當下環境（例如路線／速度／行為等面向）觀察並判斷前車是否有變化行車方向(侵犯我車) 的意圖，並視需要作出示警或必要措施，以保護自身行車安全。