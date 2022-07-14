每個人的個性不盡相同，有些人很擅長隱忍，就算不開心也不會表現在臉上，但有些人藏不住情緒，有什麼事情都寫在臉上，讓別人一目了然。命理專欄「星座上上簽」分享，巨蟹座、白羊座和雙子座翻臉像翻書一樣快，明明上一秒還笑笑得和別人聊天，下一秒就開始生悶氣、暴怒或憂鬱，情緒轉變太快，讓人摸不著頭緒。

TOP3：巨蟹座

巨蟹座的情緒敏感，很容易受到外界影響，有時候別人無心的一句話，在他耳裡聽起來就變了味道，覺得對方話中有話，於是獨自生悶氣，也會揣測別人的想法，懷疑對方的用意；巨蟹座忽冷忽熱的態度讓人捉摸不定，上一秒還笑臉迎人，下一秒就臭臉不理人，甚至不知道他生氣的原因。

TOP2：白羊座

白羊座個性直爽，很少隱藏自己的想法，不喜歡就會直說，很少悶在心裡，雖然他待人真誠且友善，但只要有人踩到他的地雷，也不會遮遮掩掩，而是瞬間翻臉，完全不在乎對方的想法和感受，先把情緒發洩出來，讓自己的心裡舒服一點比較重要。

TOP1：雙子座

雙子座擁有雙重的性格，讓人很難摸透他的情緒，有的時候非常開心，跟別人聊天聊得十分激動，有的時候又很憂鬱，獨自一人靜靜地窩在角落，而且雙子座很擅長偽裝，很少有人能夠知道，他說出口的話到底是真的還是假的，忽冷忽熱的態度就像是謎一般的存在。