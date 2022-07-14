林務局指出，並不是把浪犬餵飽了牠們就不會攻擊石虎，反之餵食會使浪犬聚集，且更有力氣追獵石虎、穿山甲、食蟹獴、麝香貓等保育類野生動物，而非保育類的山羌、白鼻心、鼬獾等也都是受害常客。（本報系資料照）

許多民眾基於愛心有著餵養流浪貓狗的習慣，但也衍生出人犬衝突、生態衝擊與衛生等問題。林務局表示，餵養的習慣造成浪犬聚集，吃飽後更有體力追獵野生動物，民眾若真的在乎浪犬的生命，應該帶牠們回家，而非繼續餵食。

林務局表示，西湖哥、永哥，一隻又一隻研究單位追蹤的石虎命喪野狗手中，前陣子生態團體在發現石虎野放個體「西湖哥」陳屍河床後，研判受犬隻攻擊致死的可能性極高，並發現了周遭有高達8個餵食點。

林務局指出，並不是把浪犬餵飽了牠們就不會攻擊石虎，反之餵食會使浪犬聚集，且更有力氣追獵石虎、穿山甲、食蟹獴、麝香貓等保育類野生動物，而非保育類的山羌、白鼻心、鼬獾等也都是受害常客。

根據特生中心野生動物急救站統計，穿山甲近幾年的救傷案例持續上升，其中疑似受犬隻攻擊的案件比例也愈來愈高，已取代獸鋏成為穿山甲受傷的主要原因。

林務局表示，石虎和浪犬的共域比例高達90％，野外遊蕩犬是不利石虎保育的風險，而狗在全世界許多地區都是具高度入侵風險的外來種，對原生生態威脅不可小覷，要讓浪犬和石虎都好好活著，正確解法唯有「幫狗找一個家」和「不要放養」。