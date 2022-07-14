消息面：

1.加拿大央行周三宣布基準利率調升100個基點（4碼），從1.5%一舉調升至2.5%以抑制高漲的通膨，創下24年來最大的單次升息幅度，成為第一個在本經濟周期中進行如此激進升息動作的G7國家，此決議令市場大感意外。經濟學家和貨幣市場普遍預期該央行將升息75個基點。加拿大央行表示仍有必要進一步升息。該央行並大幅上修通膨預測，將今年平均通膨率預測從4月預估的5.3%調升至7.2%，並預期到明年底通膨率約為3%，並於2024年底回落至2%的目標。

2.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，6月通膨飆升令人感到擔憂，他在回答聯準會可能採取哪些行動時表示「一切皆有可能」，暗示7月不排除升息100個基點（4碼）的可能性。日前波斯蒂克才重申自己支持7月升息75個基點，認為美國經濟承受得住更高的利率。

3.美國勞工部公布，6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，超出市場預期的年漲8.8%，並創下1981年11月以來新高，主要受到汽油價格飆升11.2%推動。6月CPI月漲1.3%，超出市場預期的月漲1.1%，並創下2005年9月以來新高，其中能源價格月漲7.5%、食品價格月漲1%。排除波動較大的食品和能源價格後，6月核心CPI年漲5.9%，略低於5月的年增6%，但高於市場預期的年增5.7%。6月核心CPI月增0.7%，高於5月的月漲0.6%與市場預期的月漲0.5%。

4.在6月通膨數據發布後，對貨幣政策變化較為敏感的美國2年期公債殖利率大漲超過9個基點，來到約3.138%，同時10年期指標公債殖利率下跌近4基點，報2.919%，使兩者間的債息曲線倒掛（inversion）幅度創下2000年以來新高，顯示市場對美國經濟陷入衰退的擔憂升高。

5.聯準會周三發布「褐皮書」，稱5月中旬以來美國經濟以溫和的速度擴張，但有幾個地區回報越來越多跡象顯示需求放緩，5個地區的受訪者擔心經濟衰退的風險增加。報告並指出，所有地區的消費者價格大幅上漲，多數受訪者預期價格壓力至少持續到今年底。

6.消息指出，蘋果已經開始試產iPhone 14手機，預計將在8月投入量產。蘋果向供應商表示，iPhone 14上市後的初期銷售表現可望優於iPhone 13。儘管通膨高漲、經濟情勢不明，但iPhone供應鏈內部人士透露，7月iPhone銷售動能仍然強勁。

7.《華爾街日報》報導，美國財政部長葉倫與中國國務院副總理劉鶴召開視訊會議，討論了對俄羅斯石油價格設限的可能性。

8.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加325.4萬桶，市場預期為減少15.4萬桶。上周汽油庫存增加582.5萬桶，市場預期為減少35.7萬桶。餾分油庫存增加266.8萬桶，超出市場預期的增加159.1萬桶。上周原油進口量減少57.6萬桶/日，煉廠產能利用率升高0.4個百分點。

9.雖然聯準會本月升息4碼的機率升高，但周三美元指數回落，尾盤報107.95，盤中一度升至108.59，創下2002年10月來新高。歐元一度跌至99.98美分，為2002年12月以來首度跌破1：1平價，但之後已反彈回升至1.0061美元。加拿大央行意外升息100個基點，美元兌加元下跌0.39%，為1.2967加元兌一美元。

10.周三原油價格跌深反彈，加上美元回落助攻，紐約期油收漲46美分或0.48%，為每桶96.3美元。倫敦布蘭特期油收漲8美分或0.08%，為每桶99.57美元。

11.美元從20年高點回落，為金價帶來支撐，周三紐約期金收漲10.7美元或0.6%，為每盎司1735.5美元。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.23美元，為每盎司19.19美元。10月白金漲9.70美元，為每盎司837.80美元。9月鈀金跌44.20美元，為每盎司1971.40美元。