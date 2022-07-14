據微信公眾號「國家氣候中心」消息指出，截至7月12日，大陸高溫事件已持續30天，覆蓋國土面積達502.1萬平方公里，影響人口超過9億人，具體從6月以來的平均高溫日數為5.3天，較常年同期偏多2.4天，為1961年以來歷史同期最多，並預計未來15至30天（7月27日至8月11日），大陸的大部分地區氣溫都將較常年同期偏高。

而這波熱浪下，全大陸共有71個國家氣象站的最高氣溫突破歷史極值，其中河北靈壽達到44.2℃、槁城44.1℃、正定44℃、雲南鹽津44℃，單日最高氣溫達44℃以上。

回顧進入21世紀以來，大陸大範圍持續高溫事件典型年份有2003年、2013年、2017年等。總體看來，今年的高溫事件開始時間早於上述3年，持續時間和歷史極值站數目前還不及這3年，影響範圍和單站最高氣溫雖也不及2017年，但已超過了2003年和2013年。

此外，從長期來看，未來大陸部分地區可能出現持續時間較長的高溫天氣過程。據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估報告指出，全球變暖是高溫熱浪事件頻發的根本原因，大氣環流異常則是6月以來全球多地高溫熱浪頻發的直接原因。