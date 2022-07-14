台股加權指數14日開低在14,252.02點，權王台積電（2330）開跌在466元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛走跌，國安基金宣布護盤效力減弱，早盤一度回測14,159.39點。惟貨櫃三雄在台驊董座信心喊話下，股價續揚，台股早盤指數跌幅縮小，下跌70餘點。

受到6月通膨來到1981年新高水位、引發聯準會（Fed）7月可能直接升息四碼的疑慮影響，道瓊工業平均指數、那斯達克指數、標準普爾500指數全面走低，僅半導體類股逆勢走強。

道瓊工業平均指數7月13日終場下跌0.67％（208.51點）、收30,772.79點。那斯達克指數下跌0.15％（17.12點）、收11,247.58點。費城半導體指數上漲0.75％（19.19點）、收2,577.36點

中信投顧指出，台股短線乖離偏大及受國安基 金臨時會啟動護盤機制激勵，13日台股順利止 跌強彈，重返「萬四」關卡，並越過短期均線 反壓，終場台股以大漲374點，收在 14,324點，而成交量能則回升至2,200億元左右，量價表現穩中透弱。

台股重回14,000～14,500點打底整理區，除了指標KD、RSI背離翻多，有望擺脫低檔鈍化，技術面具醞釀反彈條件，就指數破底翻揚封閉7月12日跳空破底缺口來看，指數下檔空間亦見緩衝餘地，倘若美股能夠順利度過近日財報、通膨數據公布考驗，台股或有正式落底，結束本波崩跌走勢的機會 。

目前台股仍處於第二波自「萬六」修正所成下 降趨勢軌道，而國安基金護盤終究仍需回歸市場機制，在這種情況下，對於台股反彈潛在空間宜先保守看待，操作維持逢彈減碼短打因應。