朱俐靜日前驟逝，今為靈堂開放第一天。（圖／中時資料照片）

【互動直播室】朱俐靜40歲癌逝今追思會 陶晶瑩、李李仁神色哀戚做最後告別

因《超級偶像》出道的女歌手朱俐靜對抗乳癌2年多，本月3日不幸病逝，享年40歲，家屬在她過世一天後才公開朱俐靜的死訊，並透露朱俐靜的靈堂將於7月14、15日於國寶會館3樓開放藝人朋友弔唁，7月16、17日同樣地點1樓開放歌迷朋友追思，告別式則不對外公開，今(14日)為靈堂開放第一天，許多圈內好友將現身弔唁。

朱俐靜的家人先前在她臉書證實她死訊，哀傷表示：「一段稍嫌短暫卻璀璨豐盛的旅程圓滿落幕了，因您的支持與愛護擁抱著 Miu，讓她能夠傳遞滿滿的溫暖與正能量，留下動人的歌聲與無數美好回憶。」並補充歡迎朱俐靜的親友和歌迷都能送她最後一程，「歡迎您來參加Miu人生的畢業典禮 ，和她最後說說話，當面給予祝福，帶著大家的祝福離去，相信不管到了哪，有她在的地方，一定會是笑聲滿滿歡樂不斷。」

朱俐靜追思會今開放。（羅永銘攝）

朱俐靜生前不僅歌聲有正能量又溫暖，私下的她可說是無負評女神，曾自曝上餐廳被實習服務生醬汁淋頭，但她沒生氣，反而體貼關心對方，而她最後一次出席公開活動是去年10月，當時她拖著病體出席台南「將軍吼音樂節」，在台上開心表示：「不管今天是唱新歌舊歌快歌慢歌，都希望帶給大家好的回憶，因為我們終於在這裡碰面了，我真的超期待的！」，並在喝水時希望大家能給她「整齊的掌聲」，成為最後心願。

陳為民。（羅永銘攝）

人緣好的朱俐靜，生前和Lulu黃路梓茵結為摯友，讓Lulu第一時間知道噩耗時忍不住噴淚大哭，回家後寫下：「她總是這麼溫柔又善良，也要讓我收工回家後才知道這件事」，並希望媒體能溫柔對待她的家人。而星座專家唐綺陽是朱俐靜的表姊，直播前知道此事也是強打精神上陣工作，提到朱俐靜，她心疼說射手座的天性就是喜歡把快樂帶給別人，回到家時「悲傷留給自己」，對表妹驟逝有太多不捨。

Lulu。（圖／羅永銘攝）

今上午不少圈內友人抵達靈堂參加「Miu人生的畢業典禮」，LuLu一早就步入靈堂，陳為民走出時哽咽不斷拭淚，難過得一句話都說不出口。隨後10點多陶晶瑩（陶子）與李李仁一同快速進入會館。弔唁會場布置紫、白色為主的花卉，朱俐靜生前相當喜歡花藝，白色跟紫色都是她很喜歡的顏色，其中還有紫薊花，意味朱俐靜散發出的堅強力量，而藍紫色的龍膽花在艱困環境中逐漸茁壯成長，充滿著強大生命力。

曾國城。（圖／羅永銘攝）

曾國城稍早牽著老婆進入會館，哀傷表示：「除了不捨還是不捨，看來因為疫情關係，擴大告別式應該是不會辦了，所以用這樣的方式跟大家說再見，而且很貼心地照顧歌迷朋友。」不捨Miu生前如此賣力、不服輸，自我要求讓大家見識到她在舞台上爆發力十足的表演，直到生病了還堅持報喜不報憂，他呼籲大家重視健康，「非常捨不得，每個女人都多麼的珍貴，希望你們把身體照顧好」。

畢書盡、李玉璽停留約莫20分鐘，眼眶泛紅走出會館，難過表示不接受訪問。（圖／羅永銘攝）

陶子步出現場時淚流滿面，受訪透露有特別請Miu的家人保重身體：「她之前來我家跟她聊天，看起來好像沒有什麼異狀，沒想到她發生很多辛苦的事情。」而朱俐靜昔日老鷹音樂同門的李玉璽、畢書盡，約莫10點半左右抵達，低頭一發不語走進會館。

陶晶瑩、李李仁。（羅永銘攝）

陶晶瑩受訪。（圖／羅永銘攝）