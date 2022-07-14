39歲金馬影帝阮經天今年2月首次在IG上認愛圈外上班族女友，沒想到隔了5個月後竟被拍到身邊的女伴已經換人，阮經天12日也透過經紀人證實分手，「因為雙方對未來共識不同，已經和平分手。」而據了解，身邊的新女伴是25歲荷蘭混血網美趙文安（Vivian）。

消息一出，趙文安的經歷也隨即被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，，現在的工作履歷則在三立新聞擔任新媒體企劃。

趙文安在IG擁有4.2萬粉絲，常在IG分享中空裝露小蠻腰時尚穿搭，因外型亮麗，早在兩年前在街上被知名網紅「黑男」捕捉拍攝影片，當時她受訪時表示自己的擇偶條件是「個性好、穩重、不要愛打扮、不要太帥，身高比我高就好。」當時黑男幫她找到了一位曾移民過加拿大的男生，兩人言語投機，語言也相通，影片最後兩人也以擁抱10秒和壁咚收場。

影片一被挖出，有網友表示:「怎麼覺得有許瑋甯的樣子」，影片下方也有網友稱讚她「有宮澤理惠年輕的神韻」、「女神級的女生」、「追影片到現在最正的一個」。至於她和阮經天的關係，阮經天經紀人僅回答：「據我所知就是朋友。」