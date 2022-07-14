民進黨全代會週日登場，這次全代會以「團結台灣、顧好未來」為主軸，此外，已提名的年底縣市長參選人，也將以「中央地方會做事戰隊」在全代會首度同台。

開幕式活動中，將以感謝防疫人員等各界人士守護台灣來揭開序幕，接下來，則會推出堅強縣市長候選人陣容，盼於年底選戰中，再次以「綠色執政 品質保證」的招牌，爭取更多支持者認同。

民進黨全代會將在本週日於台北國際會議中心(TICC)登場，民進黨表示，全代會開幕式活動分成兩大主軸，首先會感激台灣防疫英雄的辛勞，也謝謝全體民眾與行政團隊團結防疫，一起守住台灣，讓台灣在疫情期間經濟表現亮眼，2021年台灣經濟成長率為6.28％，創下11年新高紀錄。

而年底九合一大選將至，民進黨表示，民進黨推出的縣市長候選人已陸續就位，「中央地方會做事戰隊」將在全代會首度同台，展現要為台灣「顧好未來」的決心。

此外，過去民進黨全代會，設計物和活動安排也都是亮點，今年民進黨也特別在旗手組合、口罩設計與應援拍拍扇上下功夫，希望讓大家耳目一新。

民進黨表示，向黨旗致敬是歷屆全代會的重要儀式，過去多由男性黨工擔任舉旗手，今年則是首度加入女性旗手。

民進黨說，年底投票除了九合一選舉，更重要的是「18歲公民權」的複決投票，為了展現民進黨長期重視年輕族群權益的主張，首度安排最年輕的發言人謝子涵及青年部的青年夥伴「國務青」等6位黨內青年擔任旗手，並且以三男三女的新組合，共持黨旗進場，相當令人期待。

民進黨指出，全代會的活動口罩更蘊含特別巧思，是以DPP字樣堆疊而成的迷彩設計，象徵執政團隊與全民在近期國際局勢變動劇烈的影響之下，強化國防、保衛台灣的決心。

民進黨強調，活動現場將發放人手一支「團結台灣、顧好未來」應援拍拍扇，期盼延續過去團結防疫的成果，與全國各界共同守護台灣未來，為自己和台灣的好表現繼續加油。