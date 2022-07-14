半導體設備零組件供應商瑞耘(6532)股東常會通過配息1.8元，今（14）日以每股41.7元參考價除息交易。瑞耘股價4日下探40.2元的近8月低點後震盪盤整，今日開高上漲1.92％至42.5元，填息率約42.5％，早盤維持逾0.5％漲幅，表現強於大盤。

瑞耘2022年6月自結合併營收0.57億元，月增15.77％、年增達60.16％，刷新歷史新高。使第二季合併營收1.56億元，季增達18.6％、年增達33.93％，改寫歷史次高。累計上半年合併營收2.88億元、年增達31.37％，續創同期次高。

瑞耘受惠客戶需求升溫及新台幣貶值，首季營運淡季不淡，稅後淨利創0.37億元新高，季增達26.51％、年增達90.11％，每股盈餘（EPS）1.05元則創第三高。在主要客戶設備出貨增加，帶動零組件出貨需求下，使6月營收一舉改寫新高，第二季營收亦創歷史次高。

展望後市，因應市場需求及稼動率已處高檔，瑞耘2020年購地擴建新廠，原定去年導入量產，惟進度受全台大缺工影響而落後半年。公司表示，新廠區取得認證並導入量產為首要目標，先進光學檢測及高階機械加工設備取得已列入年度計畫，將拓展更多合作機會。

瑞耘預期，受惠5G及高速運算（HPC）等相關應用的產業大趨勢、車用電子需求回溫，今年半導體產業可望持續成長。公司將秉持垂直整合製造優勢，有效控制成本、品質及交期爭取藍海市場訂單，預期銷售量可維持穩健成長，使今年營運重返成長軌道。