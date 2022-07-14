上曜(1316)旗下建案「梅菲爾」穩健交屋入帳，「湖美帝璟」預計在今年第4季公設完工後正式銷售，在兩大建案熱銷的帶動下，業績可望進入高峰期，總計集團內今年可銷售的成屋金額仍有約新台幣20億(不含已售金額)，有助於今年度業績成長。上曜手握有台南7筆個案，將成為未來的營運動能。

第2季台南市買賣移轉棟數季增幅達5.24％，為全台六都增幅中，僅次於台北市的地區，其中，擁有熱門九份子重劃區的安南區，其買賣移轉棟數為台南五大行政區中最高、達1,337棟，是近年來台南房市交易最火熱的重劃區之一。上曜指出，近期動工的九份子指標建案「湖映白」單坪房價再刷新亮眼成績，目前總銷金額已較今年2月剛推案時上調20％來到66億元，銷售率已破5成。

上曜指出，集團手中土地庫存仍有近萬坪外，近日旗下子公司永捷創新推出總銷6億元建案「琉.金」，此案為都市危老更新建案，享容積獎勵，看屋人潮超乎預期，開賣不到兩週已潛銷4成，將為上曜集團未來營運成長添活水。

上曜旗下「湖美帝堡」打響名號後，成為台南在地豪宅建商指標之一，集團先後紛紛在台南重點區域推出「湖美帝璟」、「梅菲爾」，目前總銷皆分別上調至達48億元、14億元，將成為後市業績的重要來源。