想脫單朋友們是不是等了很久呀！2022年已經過了大半年但還是遇不到那個對的人，不過大家不要擔心，緣分等著等著就來了，而今天就要告訴大家在2022下半年桃花運爆棚的3個星座，這3個星座的朋友們不僅有很好的愛情運勢，且還有許多機會能遇到各式各樣的人，並被他們瘋狂追求，大家一起來看看有那些星座吧！

處女座

處女座在工作場合容易遇到不錯的異性。(圖/翻攝自觸mii)

單身的處女座們在下半年可要好好把握機會呀！你們身邊可是會出現真命天子的人選，且處女座的大家在2022下半年會因為工作認識不少異性，不管是在公司或是應酬時都可以特別注意，若是遇到有意思的對象，不妨可以多與對方交談互動，創造出屬於自己的甜甜愛情。

天蠍座

天蠍座桃花多但爛桃花也不少。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座的大家不管是單身者、曖昧者或是有對象，你們在2022下半年整體的感情運極佳，只要是跟感情、愛情有關的人事物都能獲得最好的結果，而這邊特別提醒天蠍座的單身者們，雖然你們的桃花在下半年有明顯的成長，不過隨之而來的爛桃花也多，因此大家切記要好好觀察身邊的對象。

雙魚座

雙魚座們要注意別過度沉迷於愛情。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座的大家在2022下半年容易吸引到興趣相同、個性相配的對象，且雙魚座們在下半年渾身會散發出神秘魅力，不少異性會因此被你們吸引，不過千萬要注意不要太沉迷於情愛之中，最後也要提醒雙魚座們，你們在下半年因為戀愛運強，會遇到許多不錯的人，但不要被對方的甜言蜜語迷惑，也要注意對方是否只是貪戀你的美色及外貌，並不是真心對你。