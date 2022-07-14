鏡週刊臉書去年刊登某國籍航空公司的法籍副機師，不甩防疫規定頻約砲，還對前女友「射後不理」，副機師認為報導不實提告求償，台北地方法院認為，週刊沒有盡合理的查證義務，判決週刊的精鏡傳媒公司及記者連帶賠償30萬元，還須移除報導並刊登正啟事。可上訴。

副機師提告主張，去年5月28日及29日，鏡週刊臉書及網站報導，檢附多張可得識別他特徵或截圖自他臉書之照片，指他不甩防疫趴趴走，且對前女友「射後不理遭逆襲」，違反防疫規定外出約砲等內容，這些內容並非事實。

副機師說，報導內容只是憑所謂「A小姐」的爆料，包括口述及其提供真偽不明之網路對話訊息，事前未向他及各該當事人及主管機關詳加查證即貿然刊登，除與實情完全不符外，也對他負面評論，他並非公眾人物，報導內容僅涉及私德而與公共利益無關。

副機師指控，鏡週刊使用「射後不理」、「始亂終棄的渣男」等嚴重汙衊他並扭曲事實之詞句，已逾合理評論之範圍，危及他自主控制個人資料及生活私密領域免受他人侵擾之權利，並嚴重貶損他在社會上之評價。

他說，報導內容關於指摘他違反防疫規定部分，但航空公司已明確表示經查證後他並無違規情事，迄今他及航空公司亦不曾因此遭民用航空局或衛生福利部裁罰，週刊卻仍在報導指控他無視防疫規定等，是假防疫之名侵害他隱私權及名譽權之實，須負賠償責任。

台北地院認為，週刊報導只是投訴人「A小姐」指訴為依據，未為其他查證，難遽認其報導內容之真實性無虞，他不能認報導於撰寫刊登前已盡合理之查證義務，況副機師與他人之交往情形乃私領域事項，無何公益目的可言，判決週刊所屬公司及記者連帶賠償及刊登更正啟事。