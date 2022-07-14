民進黨確定提名陳時中參選台北市長、林佳龍出戰新北市長，有消息傳出陳的競選團隊也逐漸成形，其中會由「焦糖哥哥」陳嘉行建構網路團隊。網友對於「焦糖」可能擔任「空戰指揮官」討論熱烈，趙少康小編更在臉書透露「綠基層民怨沸騰」，而媒體人周玉蔻今(14日)在臉書開罵，「空戰指揮個頭啦！先好好讀幾本書再說」，也疑似在批此事。

趙少康小編昨(13日)在粉專曝光幾張對話圖，並說焦糖哥哥任空軍指揮官的首道難題就是綠基層民怨沸騰，「我們都不用出手，綠營的社群聊天直接炸鍋！民怨沸騰！按照這樣的節奏下去，焦糖哥哥可能撐不過24小時！！焦糖哥撐住啊，我們很早以前就支持你、很看好你的！」

趙少康小編也酸，「展現你空軍司令能力的時刻，就在此刻，擺平這些負面輿論吧！（自己支持者的）閃耀吧！證明你的價值吧！焦糖！」

不過，根據《ETtoday新聞雲》報導，「焦糖哥哥」陳嘉行指自己只是做管理社群、小編工作，沒有操盤。