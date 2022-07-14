美國周三公布6月消費者物價指數（CPI）數據，通膨率高達9.1%，再次創新40年來新高，遠遠超過市場預期，顯示通膨壓力相當龐大，全面影響大眾的日常生活起居，當荷包越來越薄，有高達三分之一的美國人放棄心理治療，還有人減少吃肉，降低不必要的開銷。

綜合外媒報導，美國的高通膨壓力已讓民眾的生活習慣被迫改變，許多人減少開車改搭乘大眾交通運輸工具，有些人減少購買肉類的頻率，透過攝取豆類來補充蛋白質。

此外，心理治療也被民眾排除在外，調查顯示，有三分之一的美國人暫停心理治療，主要原因是他們想要把錢花在更大的支出，「有八成的人認為心理治療相當不錯的治療，但需要更多的經濟支援才能做這件事。」

報導提到，美國精神病學會主席Rebecca Brendel也提到，當美國人需要接受心理治療時，卻為了支付相關費用而苦苦掙扎，尤其疫情大流行期間，尋求相關資源的效率也變得更加混亂。

不僅如此，美國上半年棄養寵物的數量也比去年同期高出25%，紐約動物護理中心主管Katy Hansen表示，領養寵物的人也減少了，他們可能擔心養寵物的成本增加很多，今年是動物收容所最擁擠的一年。