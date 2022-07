針對七月十三日,國安基金突然決定危機入市(簡稱713事件),前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳(沖)對713事件的合理性和合法性提出質疑。

陳(沖)表示,713事件各界解讀不一,其中當然不乏一些陰謀論,查閱網路各媒體消息,也有數以千計的留言,在此不另強做臆測,只是從閱讀能力(Reading Comprehension)角度單純的解讀,加上一點過往經驗,做些觀察。

在做閱讀測驗之前,不妨先看看台灣股市環境。713事件當天台灣股市總市值佔GDP的比例為204.99%,在全球名列前茅。一般而言,這是顯示國家經濟實力與資本市場的合理性指標,相信國安基金的召集人及參與討論的委員,如同往例,必會參考。號稱股神的巴菲特曾認前述指標的合理區間為75%-90%,超過120%則為高估股市(Significantly Overvalued),所以美國日前該指標155.8%,可認為稍嫌偏高。晚近有學者主張將分母改為GDP加上中央銀行總資產,方能更細緻觀察,如依修正版,美國約為114%,台灣因外資甚多、央行資產龐大,降為110.2%,但仍高居世界前五名,簡單言之,理論上應該是全球最沒必要穩定股市的地區。

陳沖指出,國安基金條例是在22年前,為將政府安定股市措施(護盤)制度化而立法,一則日後有標準可循,二則政府也不致恣意亂為。依照過往經驗,如就713事件進行閱讀測驗,有四個條文應該是必考題,即第一、三、五以及第八條。第一條論及立法目的,在啟動條例之前,必先考慮是否符合立法目的,「維持資本市場及其他金融市場穩定」,所以首須了解台灣資本市場以及金融市場是否已有不穩的情形,以報載前一天傍晚,金管會於記者會的發言,應該是沒有。這一題可以用是非題回答。

是否啟動國安基金,就要看第八條,法定要件是「因國內外重大事件、國際資金大幅移動,顯著影響民眾信心,致資本市場有失序或有損及國家安定之虞時」,這些原因環環相扣,參照7/12國安基金委員會決議,也應該是查無實據,為何一個晚上就有巨大變化,這是閱讀測驗第二題(問答題)要解答的。

第三題,前二題應該由誰回答?依照國安基金條例第三條,本基金以行政院為主管機關。依第五條,國安基金又有管理委員會,主任委員由行政院副院長兼任,所以閱讀測驗的考生,依法應該是行政院院長以及副院長,不過這也可以是選擇題。

第三題太簡單,所以有一副題:國安基金條例第五條,規定管理委員會的委員,除ex officio(依職務擔任者)外,還有立法院各黨團推薦之學者、專家,本屆立法院四個黨團共推薦六人,這六位委員對上述三題究竟有何看法?報載各黨團對713事件有不同看法,是否可以請教被推薦人?這些真是饒富趣味的問題。

陳沖表示,談完這些問題,國人一定想知道,到底要不要護盤? To be or not to be, that is the question.還是看看其他國家吧!