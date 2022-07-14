立榮航空酷企鵝彩繪機自2016年推出以來，深受旅客喜愛，而該架彩繪機在8月3日執飛最後一趟任務後光榮身退，立榮航空在酷企鵝彩繪機執勤倒數階段，舉辦酷企鵝贈禮活動，凡於7月28日至8月2日搭乘的旅客，皆可獲得紀念品組。

立榮航空機身編號B-17001的ATR72-600「酷企鵝渡假機」，自2016年推出以來，陸續執飛松山往返澎湖馬公、花蓮及台東等航線，共1萬5126架次，總載客人數更是超過82萬人次，與旅客們共度許多美好的假期。

立榮航空表示，酷企鵝渡假機為立榮航空首架彩繪機，同時也是全球第一架酷企鵝彩繪機，活潑又熱情的個性非常適合詮釋旅遊渡假的心情。而酷企鵝獨特可愛的呆萌療癒形象，更是廣獲旅客喜愛，無論是主題自助報到機台、特製的登機證、行李條等，每一項都是旅客必定拍照、留念的服務品項。

立榮指出，酷企鵝彩繪機8月3日執行完台東－松山最後一趟飛行任務後，將揮別現有塗裝，進行定期維修及漆面整新，恢復立榮航空標準機身塗裝，喜歡呆萌可愛酷企鵝的民眾及航迷們，要把握最後搭乘機會。

為感謝旅客6年來對酷企鵝渡假機的喜愛，立榮在彩繪機執勤倒數階段，舉辦酷企鵝贈禮活動，凡於7月28日至8月2日搭乘酷企鵝渡假機的旅客，皆可獲得酷企鵝花東大L夾。

此外，搭乘8月3日所有酷企鵝渡假機執飛航班的旅客，可獲得豐富的紀念品組，內含酷企鵝花東大L夾、行李吊牌、便條紙等精美禮品，還可獲得台東超人氣伴手禮青澤聯名醬心蛋捲，為旅客與酷企鵝渡假機留下別具意義的最後一日飛行回憶。