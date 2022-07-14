2019年就讀某大學一年級的梁姓男子，參加新生宿營活動期間，疑有剪下陰毛之舉措及偷拍學姐的行為，大三的王姓學姐在LINE群組指梁「看起來就又屁又油」並指摘梁有盜攝他人的行為，梁提告後檢方將王起訴，但台北地方法院認為她就可受公評之事評論，判決無罪。

王女是2019年9月梁入大學就讀時之學姊，並均曾參加該系舉辦之新生宿營活動，但她被起訴指控，在有32名成員的群組內，發表含「看起來就又屁又油」、「覺得這組合真的母湯，學妹不要走太近，會變胖ㄉ」、「為什麼發現他偷拍之後不開車輾他個三四遍」等。

台北地院認為，梁男確有在參與系上舉辦新生宿營活動期間，疑有剪下陰毛之舉措，或令人誤會、感受不佳之言語，及疑似有偷拍行為之情甚明，王女只是在群組中接續發表文字，就當時討論中所涉梁的不當之行為，提出個人之主觀感受之表達，或以諷刺性之言論。

法官認為，王女的文字內容有相當之事實連結前提基礎，並非純粹無端謾罵、專以損害梁的人格名譽為目的，且涉及之事項並非僅屬私德領域而屬可受公評之事務，非僅為私人爭端範疇，難謂具有公然侮辱、誹謗之犯意，判決無罪。可上訴。