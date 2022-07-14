女星鍾欣怡拍攝威寶電信廣告走紅，讓她被封為「威寶妹」，與老公孫樂欣婚後8年育有一對寶貝兒女，時常透過社群分享生活日常，近來翻出年輕時穿的短褲和短裙時，讓她忍不住驚呼：「這是給國中生穿的尺寸吧」。

鍾欣怡近來在臉書曬出年輕時買的牛仔短褲和短裙，只見每件都幾乎短到會露出屁股蛋，可以說是辣度爆表，如今再度回顧起當年裝扮，讓她忍不住驚呼：「這位人客以前會不會太瘦太辣了，這個尺寸我看到老實說有在發抖，這是給國中生穿的尺寸吧」，接著忍不住自嘲：「現在如果我穿上一定兩顆大屁股蛋掉在外面，連內褲都直接外露了吧 」，但也考慮是否要留給女兒長大後穿。

對此，網友紛紛留言：「我把我的衣服要給女兒穿、她竟然說好醜、好老氣」、「留給小乖！！媽媽青春少女的傳承」、「我以前年輕時也是穿S號、現在當媽媽了、直接跳到M號和L號了、S號已經回不去了」、「我的也是這樣，根本是國小生穿的，但現在回不去了」、「也太小件了，這到底誰穿的進去啦」。

鍾欣怡日前曬出從家中找到15年前「威寶妹」時期的書，只見她大露香肩和一雙修長美腿，配上招牌的甜美笑容，看起來就是鄰家女孩的模樣，不過事隔多年再度回顧，她則是忍不住大呼：「怎麼現在看這些文案會想挖個洞躲起來，呀呀呀」。