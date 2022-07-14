Marvel 最新大片《雷神索爾：愛與雷霆 Thor: Love and Thunder》於本月初正式上映，繼票房開出紅盤後，近日導演塔伊加·維迪提(Taika Waititi)接受訪問，透露本集新角色「尖叫山羊」的靈感其實來自歌壇小天后泰勒絲(Taylor Swift)。

原著漫畫中兩隻山羊有著不少戲份，但沒有特別的聲音設定，曾謠傳是塔伊加·維迪提親自為山羊配音，不過導演澄清，這般淒厲的叫聲是他從某首EDM舞曲中擷取出來的，一開始並沒有設計要讓它們尖叫。

後製工作人員發現泰勒絲歌曲《I knew you were trouble》的惡搞迷因，裡面有一隻山羊的尖叫非常有趣，塔伊加·維迪提沒看過這個迷因哏，所以一聽到就覺得相當不錯決定用上。消息曝光後，也讓網友驚呼「原來是這個迷因哏，難怪這麼熟悉」、「這算不算是雷神和泰勒絲的另類聯動」、「導演怎麼會不知道這個哏啦，好好笑」！

導演澄清山羊尖叫並非自己配音。(圖/漫威影業)

另外，網路也釋出片場的幕後花絮，只見導演老神在在的躺在長椅上，一臉舒服的閉目養神，雷神原本還很有節奏的搧著扇子，導演氣定神閒的指揮他，一下快一點，一下慢一點，雷神最後搧到不耐煩，直接跨坐到導演身上，瘋狂亂搧，引得眾影迷直呼，「有錢能使神搧風！」、「連神都敵不過資本主義」、「大概只有導演敢讓雷神做這種事了！」