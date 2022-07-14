美國總統拜登已表明 應該出售F-16給土耳其

美國總統拜登想要出售先進F-16戰機給土耳其，但民主黨人卻加以阻止。眾院本周正就一項兩黨措施進行投票，以大幅限制拜登向安卡拉出售 F-16的權力，而一名參議院民主黨高層已經拒絕簽署相關提案。

據《政治》（POLITICO）新聞網13日報導，這是國會民主黨人和拜登政府最新一次備受矚目的外交政策爭議。總之，在這種情況下，拜登政府幾乎不可能貫徹出售安卡拉F-16的願望。批評人士說，土耳其正在擁抱威權主義，並侵犯鄰國主權。

「你怎能獎勵做了那一切事情的國家？」民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）在專訪中說，「我可不認為，要是他們現在想開始改變做法，那又是另一回事。」

拜登政府要是想對外軍售，就必須獲得4名議員點頭，而梅南德茲是其中之一。長久以來，他一直反對這樁軍售，甚至就在拜登6月在北約（NATO）峰會中表明，他想賣F-16給土耳其後，更是致力阻撓。

就在土耳其不再反對芬蘭和瑞典加入北約後，拜登說，應該出售F-16給安卡拉，但白宮說，土耳其的舉動和拜登的發言之間沒有關係。