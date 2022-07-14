台積電與南韓大廠三星在晶圓代工領域激烈競爭，天風國際知名分析師郭明錤爆料，稱台積電將是美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）在2023與2024年的5G旗艦晶片獨家供應商。

郭明錤在推特發文指出，根據最新調查，台積電將是高通在2023與2024年的5G旗艦晶片獨家供應商，而這對兩家公司來說，是一個超級雙贏局面。值得注意的是，高通一直是三星最重要先進製程大客戶，高通徹底變心，代表台積電先進製程優勢將領先三星至少到2025年。

郭明錤日前才透過Twitter表示，三星在Galaxy S23系列將不會採用自研的Exynos 2300，可能將全面採用高通由台積電四奈米代工的新一代旗艦5G晶片SM8550。

美股昨日終場下跌208.54點，高通13日逆勢上漲2.02%、收135.64美元。台積電ADR當天也同步勁揚2.77%、收81.29美元。台股現貨部分，台積電開低走高，盤中上漲7元來到477.5元，法說會將於今日下午登場，市場高度關注。