高雄市某高中爆出學生性騷擾老師案件，該名老師在臉書上發文自己受到學生性騷擾2次，又被職場霸凌，身心靈受到創傷，想申請工傷假卻遭校方屢屢刁難等多種指控，14日校方出面說明，性平會已結案且並沒有刁難老師請公傷假之意，高雄市教育局表示對於學生已提供輔導和性平課程，該名教師也進行課務調整，保護當事人權益。

該名老師先是在私人IG上發表自己遭到學生2次性騷擾、職場霸凌等事，受到校方警告未遵守保密條款，因為身心靈遭到極大創傷導致無法任課，想請公傷假卻遭校方屢屢刁難，甚至遭到同事冷嘲熱諷「被摸一下會怎樣」，認為自己沒有受到保護。

校方出面回應，於4月召開性別平等委員會，6月20日已經結案，對於性平會結果雙方都沒有異議，也澄清只是要求老師依照標準流程告假，並沒有刁難老師告假一事，再重申不會姑息校園性別事件發生。

高雄市教育局表示，依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條規定，學校已針對教師彈性處理出缺勤紀錄，調查期間核予公傷假，並尊重教師個人意願進行課務調整，避免當事人雙方互動之機會，以保障當事人工作權益。

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