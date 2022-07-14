豪士科防衛（Oshkosh Defense）週三表示，隨著風險管理測試完成，最新的訂單接踵而來，該公司收到美軍價值 1.3 億美元（近39億台幣）的訂單，即將為為 95 輛史崔克（Stryker）配備新的 30 毫米中口徑武器系統 (Medium Caliber Weapon System, MCWS)。

2021 年 6 月時，美國陸軍選擇豪士科防衛及其合作夥伴 Pratt Miller Defense 和拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems ，計畫將MCWS 整合到史崔克 ICVVA1 上。

這個為期5年的合約，將為多達6個史崔克旅級戰鬥隊（SBCT）提供 MCWS 的生產和後勤支持。包括今天的訂單在內，美國陸軍已經訂購了 269 輛價值 3.56 億美元（近107億台幣）的訂單，來為3個史崔克旅級戰鬥隊升級，其中包含20 輛用於產品驗證測試 (PVT)、後續操作測試和評估 (FOT&E) 以及後勤發展。