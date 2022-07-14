近日吹哨者事件頻傳，但因吹哨者往往缺少法律保護，導致動輒遭到報復、免職。民眾黨立委張其祿今召開記者會表示，朝野立委、法務部都已經有《揭弊者保護法》草案版本，但仍卡關在行政院，呼籲政院應盡速啟動審查、落實立法，確實保障揭弊者權益。

張其祿表示，公務員由於與政府間的「特別權力關係」，成為吹哨者揭露弊案後，輕則受到申誡、重則免職永不錄用，私部門雇員也會因為舉發企業弊案或雇主違法行徑，遭到公司內部以職務異動、違法班表等方式報復，多數員工最終仍逃不過丟掉工作的困境。

張其祿說，從2016年開始吹哨者揭弊案件越來越多，從永豐金的違法超貸案、戴立紳案、台鐵普悠瑪內部員工投書、成功站斷軌、康軒董事長違反防疫規定被檢舉案、中州外籍學生案、恩恩案等，都是有內部員工出面才得以揭發，但他們為社會帶來公共利益，卻被公部門或私部門追殺，法律不會為揭弊者帶來保障，最終只能選擇忍耐，受傷的是所有人的公共權益。

張其祿指出，民眾黨團2020年底就已經推出《揭弊者保護法》的草案，甚至朝野各黨派也都有提出各自版本，而今年4月法務部廉政署也公布「聯合國反貪腐公約第二次國家報告」，報告中宣示要落實行政院「開放政府行動方案」的承諾，研議公私部門合併的揭弊者保護專法，然而法務部已經有提出草案，但行政院一直無法通過，呼籲行政院應正視立院各黨派要求，落實揭弊者保護法案的立法承諾。

世新大學行政管理系教授葉一璋指出，2018我國在進行聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查時，審查委員建議我國應擬定並實行私部門之揭弊者保護，另行政院於 2020 年更將「推動《揭弊者保護法》立法」列為我國「開放政府行動方案」的承諾事項，但今年9月我國要進行聯合國反貪腐公約地2次審查，法案卻仍卡在行政院。

張其祿指出，各界都已經達成共識，希望揭弊者法案可以通過，他呼籲行政院不該再卡關，應盡速啟動送案，朝野立委加速審查，保吹哨者免於報復，也能同時預防重大弊案發生。