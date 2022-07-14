民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文抄襲風波延燒，但資深媒體人姚惠珍日前在政論節目稱「林智堅在新竹市的政績有8、90分的話，為何大家要一直糾結他十年前的論文？」，此言引起不小爭議。前主播何啟聖今（14日）也在臉書發文寫下「今日作弊，明日舞弊」，反嗆姚的說法，讓網友大讚「真的是一針見血！」

姚惠珍8日在政論節目上表示，林智堅要選的是市長，如果他的市政成績是80分甚至90分，那大家又何以要一直糾結他10多年前的那幾篇論文。姚惠珍說，林智堅或許以前比較不會念書，所以在從政後去補足學歷，她認為這件事打到最後，恐會面對反撲的力量，「我就不信桃園、新竹寫過論文的人會比沒寫過的多」。

對此前主播何啟聖今在臉書寫下「名嘴：若林智堅的的市政成績90分，為什麼現在大家一直糾結10幾年前的論文？我說：今日作弊，明日舞弊！」狠嗆姚惠珍的觀點；吸引近百網友按讚，稱為「本日金句」、「身為在地人只能給50分」、「真的是一針見血！」、「說的好」。