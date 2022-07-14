由台灣房屋首席副總裁周鶴鳴(圖左)出席領獎。(桃園市政府提供)

素有國際之都的桃園市迅速發展，更是企業、人才進駐的重點城市，隨著都市建設突飛猛進，不動產更是蓬勃發展，政府為促進不動產交易市場健全發展，舉辦績優「桃仲獎」楷模表揚，桃園在地深耕有成的優良企業，台灣房屋集團因專業服務品質、致力維護消費安全及交易秩序不遺餘力，在「經紀業」與「經紀人員」兩大領域，皆拿下大獎，榮獲桃園市政府最佳肯定之殊榮！

台灣房屋以「房仲專業」為本，全體同仁均受過嚴格專業訓練洗禮，除了基本必備的不動產經紀人員證照外，並已完成全體同仁在職專訓考試合格制度，這是對身為房仲業的專業人員應有的自律與專業責任，更是台灣房屋直營店旗下經紀人員，同仁的專業與服務品質充分展現。

2021年疫情時期，台灣房屋全面升級，斥資上億，首創全台用於教育訓練的「智慧型訓練中心」，以高科技的實景互動式教學，替同仁在專業領域不斷充電。台灣房屋以高品質服務為目標，秉持社會企業責任，重視同仁專業訓練與內涵。同年，台灣房屋創業界之先，今年強化對消費者的保障責任，台灣房屋集團再度以實際行動回饋消費者，獨家推「五億元買賣雙方服務責任保障」，讓市場不動產交易全面安全再進階，邁出新里程。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，從「客戶優先」的角度，為了保障消費者交易安全，凡消費者透過台灣房屋旗下直營門市交易不動產，均享有獨家五億元買賣雙方服務責任保障，並期許能帶動業界能共同響應，成為台灣消費者保障的基石。