宜蘭縣蘇澳分局澳花派出所所長胡傳明在6年前去探視一戶高姓弱勢家庭時，發現家庭狀況非常不好，爸爸罹患癌症，媽媽在小孩年幼時就已離家失去聯繫，爸爸獨自扶養四個小孩，一家五口生活非常困苦。

在一次探視過程中，發現該父親狀況非常不樂觀，卻依然掛心下四個小孩，胡傳明跟爸爸說了一句 「安心走吧，小孩的教育費用我會處理，我會照顧孩子們」說完沒多久，高男就離開人世。

自此，胡傳明一手包辦四個小孩的學費、生活雜支，當起了「代理爸爸」一路照顧至今，囫的友人曾私下計算，這幾年的援助費用高達1100萬，但他表示，既然答應高男要幫其照顧四個孩子，就該說到做到，而且也認為快樂就好，不會後悔。

這幾年也曾有其他愛心人士表達想要資助四個小孩的善意，但他認為自己還有餘力，所以只要是牽涉到金錢都會婉拒。

而胡傳明的暖心善為不只一件，他把照顧部落村民當使命，多年前一位杜姓婦人發現自己罹患癌症，但由於經濟拮据無法支付醫療費用，所以打算放棄治療，胡傳明得知後，不僅鼓勵她要堅強地活下去，也主動資助杜姓婦人的醫療費及生活費，這幾年下來也資助了超過60萬元。所幸杜女經由他的鼓勵及資助下，接受化療控制病情，也順利找到工作過起正常生活。

此消息曝光後，在PTT論壇引起熱烈討論，網友表達「這根本不是人，是聖人」「人間天使，這樣的事情應該要多家推廣，讓正面能量能夠傳達出去」「世界真正的溫暖」也有部分網友表示「宜蘭是不是沒有社會局？」「政治人物學一下好嗎」。

宜蘭縣長林姿妙日前（12日）特別在議務會議頒發獎座表揚胡傳明，也表示感謝他長久以來的暖心善舉，傳達正能量同時也樹立了警察典範，希望大家共勉。