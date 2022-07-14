藝人丫頭（詹子晴）自綜藝節目《我愛黑澀會》出道後，憑著亮麗外表與招牌娃娃音受到眾人矚目，隨後她也跨界主持節目並積極經營副業，表現都相當亮眼，成功晉身為千萬小富婆。而經常登上節目並透過社群分享理財觀念的她，近日突然自爆自己剛進《黑澀會》與其他美眉外出用餐時，她都「只付自己單點的項目」，不跟其他人平分帳單，原因曝光引起網友熱烈討論。

丫頭昨（13）日晚間在社群平台上PO文，表示自己17年前剛進《我愛黑澀會》時，因家中經濟困難，讓她私底下與其他美眉出去吃飯都只能單點，沒辦法像其他人一樣點套餐又點飲料，所以當大家準備結帳平分帳單時，平時臉皮很薄的她還是會跟大家說「我沒有點套餐，我可以只付自己吃的嗎？真的是太不好意思了」，因為對當時的她來說，人生選項只有「最便宜」的選項，無論是吃飯還是租房的預算都是最低的，因此當時她的預算只能住鬼屋或是沒有對外窗的房子。

也因為如此，丫頭多年來拼命工作、努力賺錢改善自己的生活，她的人生選項變得越來越多，現在的狀態「雖然不是錢花不完的富翁，但至少點比較貴的菜時也不用擔心，喜歡的東西也可以想買就買」。最後她也呼籲大家「與其抱怨生活、薪水和工作，不如好好投資自己，「讓自己跟著對的人、對的思維、對的環境，一起成長」當自己有能力時，主動權才會掌握在自己身上。網友一看也紛紛大讚「丫頭你在黑澀會時就知道你的情況了，你很努力，很棒，但記得拼命工作時也要照顧好自己的身體」、「認同，辛苦只有自己明白」、「我還記得以前看節目說你煮除濕機的水來喝覺得你好辛苦，但你說的沒錯！拼命賺錢就是為了人生有選擇，你超棒的」。