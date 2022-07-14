屏東一名已婚女子紅杏出牆一名陳姓男子，經常公然牽手約會，在訊息聊色，自拍裸照傳給陳男「止餓」，直喊想當陳男的太太，其丈夫得知兩人姦情後，憤而控告陳男求償。屏東地院審結，判陳男須賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與高姓女子為配偶，但陳姓男子明知高女已婚，仍數度在LINE與其傳鹹濕簡訊，陳男傳訊寫道，「要口交了嗎？」、「我真的很難餵飽你」，高女則回傳裸照給高男，並寫下，「這兩張先讓你止餓一下」、「我是真的想做你的太太」、「雖然我們真的在一起也才10幾天」等語，兩人還於2021年11月間公然牽手約會，已侵害他的配偶權情節重大，憤而提告求償50萬元。

對此，陳男表示，他知情高女已婚，也確實傳送LINE對話截圖中的對話，惟求償金額過高，他無法賠償。

屏東地院簡易庭法官勘驗證據，認定陳男與高女的行為確實逾越一般男女正常社交，干擾高女及其配偶間的婚姻本質，動搖婚姻生活美滿情節重大，認為高女丈夫求償有理，審酌雙方經濟能力後，判陳男須賠償15萬元為適當，可上訴。