108課綱實施至今已3年，首屆高中生參加的各式升學管道也都即將辦理完成，國教行動聯盟今天公布調查指出，學習歷程檔案的成效整體評分不及格，更有約7成的受訪者認為分科測驗應該恢復考國文、英文及數學乙等3科。

針對108課綱之重要配套「學習歷程檔案」實施，國教行動聯盟3月22日至4月2日進行問卷調查，共回收3887份有效問卷，其中包含家長2532人（65.1％）、學生723人（18.6％）、教育工作者435人（11.1％）、社會人士197人（5％） 。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎表示，有關學習歷程檔案的9個問卷選項中，僅「有助個人成長」的同意、不同意比例相當，其他均呈現不同意多於同意的情形，像是「有助減輕學習壓力」這一項，不同意者超過8成；「有足夠時間準備學習歷程檔案」這一項，也有超過7成不同意。

陳鐵虎進一步指出，當學校開設選修課程未能完全符應學生的需求時，課程諮詢輔導也未落實，學習歷程檔案不僅未能成為學習發展的助力，反而成為限制與累積，增加學生升學的不確定感，形成壓力與負擔。

今年首度實施的分科測驗，僅考數甲、物、化、生、歷、地、公等7科，不考國、英、數乙，引發爭議。在這次調查中，有高達68.8％受訪者支持分科測驗恢復國、英、數乙等考科，僅6.7％不支持。

陳鐵虎表示，分科測驗成績係作為大學分發入學之依據，與學測採級分制、做為申請入學門檻之定位不同，應具備高度鑑別度，並應儘快恢復國文、英文及數乙，讓社會組、文科優勢同學得以發揮所長。

國教行動聯盟副理事長陳國祚則說108課綱實施後，高中生要製作「學習歷程檔案」，但以今年升大學為例，僅有43％學生用到「學習歷程檔案」，其他都未用到。他建議「學習歷程檔案」應該與考招脫勾，這樣才不會造成高中生過大的學習壓力，也可避免學習上的「軍備競賽」。