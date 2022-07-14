聯準會（Fed）周三發布《褐皮書》表示，在5月中旬至7月中旬（截至7月13日）這段期間，美國經濟呈現溫和擴張，有幾個地區回報越來越多跡象顯示需求放緩，部分地區受訪者擔心經濟衰退的風險增加。報告顯示聯準會為抑制升至40年高點的通膨所採取的激進行動持續對經濟造成影響。

為了給過熱的需求降溫，聯準會祭出了一連串升息動作，但也引發這可能導致經濟衰退的擔憂。不過到目前為止，幾乎沒有跡象顯示通膨將迅速回落。

美國勞工部周三公布，在汽油、食品、租金等成本上漲帶動下，6 月消費者物價指數（CPI）年漲9.1%，超出市場預期的年漲8.8%，並創下1981年11月以來新高，促使投資人預期聯準會將在7月26、27日會議升息一整個百分點（4碼）。

聯準會在6月會議升息75個基點，將基準利率調升至1.50%～1.75% ，創下1994年來最大的升息幅度。

《褐皮書》指出，有幾個地區回報越來越多跡象顯示需求放緩，5個地區的受訪者對經濟衰退的風險升高感到擔憂。所有地區都回報價格大幅上漲，大多數受訪者預期價格壓力將至少持續到今年底。

這份最新的經濟調查呈現出一些矛盾的經濟景象。儘管大多數地區稱食品和汽油價格上漲侵蝕家庭收入，消費者支出已經放緩，但企業大多回報其定價能力仍然持穩。

報告指出勞動力市場仍然緊俏，三分之一地區回報雇主們正在考慮或已經提供員工獎金以緩解通膨壓力。在對人力的需求減弱之際，尤其是製造業和建築業，幾乎所有地區都表示勞動力供應略有改善。

在許多地區，經濟活動放緩的發展趨勢都很明顯，尤其是紐約聯準銀行的轄區。報告指出，經濟增長大幅放緩，因勞動力短缺、供應瓶頸和部分地區的新冠感染病例增加，企業和家庭的需求都在減弱。惟價格壓力卻沒有以相似程度下降，包括旅宿業等某些產業成功將大漲的價格轉嫁給客戶，且「幾乎沒有遇到阻力」。