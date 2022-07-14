為了壓抑通膨大漲，新加坡14日出乎意料地再度緊縮貨幣，也是2022年至今，第2次有突然的動作。另外，從4月以來，新加坡抗疫限制鬆綁，加上漸漸恢復旅遊活動，使得當地第2季GDP年增達4.8%。不過，還是低於市場預估值5.2%。

有花園城市之稱的新加坡，在新冠病毒剛爆發的2020一整年，GDP基本上都是衰退的，當時的第2季甚至還大幅萎縮到13.3%。不過，從2021年迄今，星國經濟成長已連6季上漲，其中只是漲幅多寡不同而已。像是2021年第2季以15.8%成長最高，同年第1季的2%最低。

此外，以調整外匯為主要政策工具的新加坡金管局(MAS)，也就是當地央行14日表示，重新調高匯率政策區間的中央點到現行位置，好讓新加坡幣升值。同時，MAS也上修當地2022年通膨預估。

星幣兌美元匯率，14日早盤一度升值0.7%，並創5月以來盤中最大漲幅。目前，新加坡幣兌換一美元價位，在1.3935以及1.4074之間游走。2022迄今，星幣大概貶值3.5%左右。

星國央行指出，政策匯率的斜率以及上下波動範圍維持一樣，這次只調升中間點，希望能將打壓當地通膨大漲氣焰，同時也確保中期的匯價穩定，不會震盪過於激烈。

星國央行預估，在5月核心CPI(消費者物價指數)大增至3.6%之後，未來幾個月的通膨應會在高檔徘徊。因此，2022年當地核心CPI從之前預估的2.5%到3.5%，現在上修為3%到4%。至於整體CPI，也從先前預估範圍4.5%到5.5%，增加至5%至6%。

匯銀人士認為，新加坡這次突然又祭出緊縮政策，明顯就是為了減少通膨大漲所造成的風險。也就是說，星幣若能再強一點，希望能減緩通膨漲勢。至於下次貨幣政策會議訂在10月的MAS，屆時若當地通膨還是壓不下來，搞不好會再有其它動作。