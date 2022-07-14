首都客運千金李晶晶和台塑長孫王泉仁有過一段婚姻並生下一女，但婚姻僅維持了2年就告吹，雙方一度鬧上法庭，但後來和解。而李晶晶恢復單身後桃花不斷，還曾被拍和小11歲鮮肉交往，最近李晶晶曬出近照，可見她穿了短版上衣、熱褲打排球，如少女般的纖瘦身材和緊實肌膚引來熱議，外型保養得宜的她很難讓人相信其實她已經41歲了。

李晶晶近年以中英交雜的「晶晶體」走紅，但她其實有更矚目的身分，不僅是首都客運千金，還是前任台塑長孫媳，當年王泉仁與女星錢柏渝分手後，隨即和青梅竹馬李晶晶閃婚，兩人當時舉行門當戶對的世紀婚禮，轟動一時，可惜兩年後兩人就鬧翻，數度在法庭交火，但最後為了家人，兩人決定和解並發表聲明，強調：「我們將持續像家人般的關係」。

李晶晶穿中空裝打排球。（圖／翻攝自Crystal Lee 李晶晶臉書）

2014年王泉仁閃婚麻衣，不久後傳出兩人婚變，去年媒體報導王泉仁和新歡空姐將三婚，還傳出女方已經生下一子，對此，麻衣否認，同時宣誓主權「一件事實我要說，我們沒有離婚」。

李晶晶秀出少女身材。（圖／翻攝自Crystal Lee 李晶晶臉書）

2017年李晶晶曾被拍和小她11歲的Victor交往，兩人旁若無人玩自拍，李晶晶更曾替Victor舉行生日派對，消息傳出後，則是透過經紀人表示「感謝關心」，並強調李晶晶一切都好，目前專心在工作上，「如果有新的計畫會立即跟大家說！」

生活愜意的李晶晶，最近透露人在美國，做了許多戶外運動，但她不怕曬，開心秀出小麥色肌膚，而照片中她的身材引來網友熱烈回應：「曲線真好」、「這身材都是女人的目標」、「你永遠有著少女般的身材」、「學了好多 vocabularies」。