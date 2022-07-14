新冠爆發至今已3年，不少民眾好奇病毒何時會消失，重症科醫師黃軒表示，SARS在世界上短短流行1年就消失了，新冠病毒有可能會像這樣突然消失嗎？他引述世衛組織（WHO）與聯合國世界觀光組織（UNWTO）的資料顯示，目前全球新冠肺炎傳播人口增加30%，旅遊人數則較去年增加130%，病毒一直在擴散，疫情當然無法有效控制。

黃軒今在臉書發文說，SARS與新冠病毒是近親，而SARS在全球流行的時間卻沒有持續太久，自2002年12月15日開始流行，到2003年7月世界衛生組織（WHO）就宣佈疫情結束了。因此不少人好奇新冠病毒是否會像SARS病毒一樣，忽然之間就消失？

黃軒指出，SARS病毒與新冠病毒擁有相似或是共同的祖先，而且2款病毒表面的蛋白質很相似，也都是利用細胞表面相同的受體進入人體，而且病毒感染多集中在肺部。兩者無論是傳播途徑或致病原理都差不多。不過，SARS很快就消失，大家都還沒打疫苗，就在人間不流行了；但新冠病毒自2019年爆發至今已3年卻還在傳播。

黃軒表示，專家們認為恐是因為「SARS病毒比較狠毒，有較高重病機率」，根據統計資料顯示，超過70％的SARS感染者需住院，但新冠病毒卻只有20％，而容易出現重病症狀的病毒，其實更容易被控制好，因為一出現症狀就會住院治療；反之感染Omicron的多是輕症與無症狀，當然就不容易被發現。

黃軒也說，世衛組織（WHO）示警，新冠變種病毒BA.4及BA.5在過去兩周來，全球感染病例已增加近30%；另聯合國世界觀光組織（UNWTO）表示，全球國際旅客人數較去年（2021）同期增加1倍多，增幅達130％。因此，病毒感染一直在擴散，人類一直出國去旅行，在這種情況下，短期內新冠病毒如何能像SARS那樣戛然而止。