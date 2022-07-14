女騎士騎機車誤闖國道，國道三隊在214公里處攔阻，但機車硬闖而過，逕行在車縫中逃竄。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道狂飆一姊，安全帽掛在脖子上，不僅被4輛警車「護送」，又逆向上國道，硬闖揮紅旗員警的攔阻，在車陣中逃竄，警方驅離下交流道後，循線到住家訪尋，女騎士未回家，最後發現出現在台中機場航廈，帶回約詢，依刑法公共危險罪函送彰化地檢署，違反道路交通管理處罰條例，累計最多罰款6萬500元，駕駛人駕照和機車牌照至少各吊扣6個月以上。

女騎士「勇闖」國道影片曝光，掀起一片嘩然「超狂」、「不要命也不是這樣」，警方為了避免強力攔阻導致機車失控或是往車陣中亂竄造成其他用路人危險，採取壓慢車流阻絕，持續尾隨稽查，最後採取圍堵的方式驅離騎士下國道。

女騎士騎機車誤闖國道，國道三隊在214公里處攔阻，但機車硬闖而過，逕行在車縫中逃竄。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

女騎士騎機車誤闖國道，國道三隊在214公里處攔阻，但機車硬闖而過，逕行在車縫中逃竄。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道三隊隨後到住家和親屬加訪尋，家屬表示還沒回到家，透露韋姓女騎士是越南籍配偶已離婚，平時在雲林務農工作，當天應該是不熟路況，才會誤闖高速公路。

國道三隊研判韋女應仍在台中市活動，刑事組和員林分隊到台中市分頭查找該機車騎士行蹤，13日下午獲報韋女所騎乘的普通重型機車並發現韋女出現在台中機場航廈，聯繫航空警察局高雄分局台中分駐所協請看護韋女，並派遣線上巡邏車及會同家屬於當日19時許帶回本大隊進行約詢，

國道三隊表示，除依刑法公共危險罪函送彰化地檢署偵辦外，另針對其違反道路交通管理處罰條例之違規行為予以製單告發，包括機車誤闖國道高速公路，處駕駛人新臺幣3000以上6000元以下罰鍰。在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者，處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣牌照6個月。經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。

國道三隊表示，雖未當場攔獲該部機車，但執勤警察考量機車騎士和用路人安全，相關作為顧及當事人及往來車輛安全至上之普世價值，未發生人員傷亡結果。