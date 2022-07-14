在加拿大Brookfield集團和美國私募公司DigitalBridge的出價下，德國電信(Deutsche Telekom)已經同意將51%的電信塔業務賣給該兩家公司組成的收購財團。

德國商業日報(Handelsblatt)援引不具名人士率先報導了該消息，稱德國電信的董事會已在周三做出該決定，並將在周四公布。德國電信將保留剩餘的股份。

在周三稍早，西班牙的電信集團Cellnex宣布退出該收購的競價活動。

如果新財團能成功收購，也代表之前美國投資公司KKR領頭的收購財團也將告吹。

據知情人士了解，自競標活動開始以來，DigitalBridge一直與另一家金融投資公司合作，但是該投資公司無法成功組建自己的收購財團。

該交易預計將是德國今年最大一筆交易，也是歐洲今年第二大，將僅次於義大利班尼頓(Benetton)家族和美國黑石(Blackstone)基金就義大利基礎建設公司Atlantia所進行的580億美元交易。據了解，德國電信該業務估值為180億歐元。

預計這項交易所籌集資金，將協助德國電信削減債務，同時又維持對基礎建設的部分投資。