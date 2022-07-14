美國勞工部公布6月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比增加9.1%，高於5月的8.6%。引發美國聯邦準備理事會（Fed）加速升息預期。

今年以來，全球多數央行因高漲的通膨壓力而被迫啟動升息循環，使得股債市場遭遇亂流。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維認為，通膨雖尚待時間改善，但全球經濟仍溫和成長。以美國非投資等級債券為例，過去歷史經驗顯示，在經濟溫和成長期間表現通常與股市相去不遠，但波動度較股市低；此外，在升息階段，通常發行機構需以更高的票面利率發行債券，投資人因此可獲得更高的債息收入。在這樣的環境下，債券市場相對具投資吸引力，建議投資人不妨以「益」待勞，伺機布局債券，避免短進短出造成追高殺低的風險。

江常維分析，在經濟溫和擴張的環境下，美國非投資等級債券表現仍可期。統計自1993年至2021年，當美國經濟成長率位於2%~4%水準時，彭博美國非投資等級債券指數與美國S&P500指數平均季度報酬表現差不多，分別為2.0%與2.4%；歷史經驗亦顯示，過去近30年期間，多數債市在美國通膨攀升期間表現亮眼，其中又以美國非投資等級債券平均報酬表現優於新興市場債券與投資等級公司債。因此，江常維認為，即便在升息與通膨的環境下，非投資等級債仍是值得投資人長期配置的資產之一。

面對下半年投資環境，江常維提出三點債市投資建議：

一、動態投資。在市場持續波動之下，勿隨市場多空消息起舞，而是做好準備，才能掌握資產評價與投資時機迅速變動的機會。

二、建立因應通膨部位。預期通膨將持續在高檔盤旋，投資組合或可納入抗通膨美國公債(TIPS)或是消費者物價指數交換(CPI swap)等工具，以因應通膨環境。

三、布局具收益吸引力券種。目前多數債券殖利率來到近年新高，如投資等級公司債、非投資等級公司債。成熟市場的非投資等級公司債尤甚，因其長期基本面正向，長線投資人可望相對不受短期跌勢影響，唯仍須慎選標的。