由艾玩天地所代理的金庸首款空戰武俠MMO大作《天龍八部2》手遊本日宣佈將於7月28日重磅上線！同時揭曉第二位神秘代言人由「全方位藝人」-坤達擔任，釋出廣告宣傳影片拍攝花絮照。本日也搶先介紹《天龍八部2》手遊坐騎系統及寵物系統，讓玩家能夠提前熟悉遊戲內各個重要系統，開服就能佔盡先機！

坤達為代言《天龍八部2》手遊，首次挑戰武林高手“虛竹”扮相！一圓兒時金庸夢

坤達表示為了能完美詮釋這次代言的虛竹這個角色，惡補了很多經典武俠片，他笑稱透過這次代言機會也讓他一圓了小時候的夢想，此次古裝扮相的適合程度也超乎他的想像。他也害羞的笑說自認虛竹的個性跟他很相像，都是屬於比較隨遇而安、開闊豁達的個性。坤達一直都不諱言星路充滿誤打誤撞，但即便如此他仍保持開放的心胸，不論遇到什麼低潮或困難，他總想著：「人生沒有極限，只有畫地自限。」，秉持這樣的精神披荊斬棘地闖蕩演藝圈，與這次代言的《天龍八部2》手遊所傳達「我命由我，不由天」的逆風精神不謀而合，他也跟粉絲喊話，人生只有一次，要勇敢地追尋、為夢想而戰！

坤達首度古裝代言《天龍八部2》手遊 一圓兒時武俠夢

雖然坤達認為與自己最相近的角色是虛竹，本次廣告首次挑戰全套的古裝造型，讓他大呼過癮，喊話請大家期待他的虛竹扮相，但被問到《天龍八部》中最欣賞的角色時，坤達話鋒一轉，表示他最欣賞的其實是喬峰，並偷偷透露此次扮演喬峰的「他」在戲劇的表現上很亮眼，帥氣的外型也跟喬峰非常呼應，盛讚「他」扮演喬峰絕對當之無愧，同時本日更搶先釋出《天龍八部2》手遊廣告宣傳影片拍攝花絮照。

帥氣坐騎伴你遨遊江湖，多樣寵物成為最佳戰友！

坤達首度古裝代言《天龍八部2》手遊 展現不凡逆風精神

《天龍八部2》手遊中擁有許多各具特色的坐騎，仙氣飄然的「松高白鶴」及氣勢兇猛的「熾金陸吾」等多種不同類型，將陪伴玩家闖盪江湖！在玩家不使用輕功飛行時，可選擇召喚坐騎抵達目的地，同時還能欣賞江湖中的優美景色。

《天龍八部2》手遊坐騎系統及寵物系統展示影片

氣勢兇猛的「熾金陸吾」坐騎 陪玩家一起闖蕩江湖！

《天龍八部2》手遊擁有多種各具特色的坐騎！

《天龍八部2》手遊中每一隻寵物都有自己獨特的個性、成長率及不同的資質屬性，這些都將影響寵物的戰鬥表現。在江湖中，玩家可前往寵物棲息地直接抓捕或點燃特殊引獸香兩種方式來獲得寵物。不論是強大的蛟龍或是五彩神秘的鳳凰，玩家皆可依據自己的喜好及需要收服成為寵物，讓寵物學習掌握各種技能，成為闖蕩江湖不可或缺的好夥伴！

玩家在《天龍八部2》手遊中可收服各式寵物！

五彩神秘的鳳凰陪玩家一起逆風而戰！

《天龍八部2》手遊多種寵物是玩家闖蕩江湖不可或缺的好夥伴！

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