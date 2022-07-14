潭興立體停車場14日舉行上梁典禮，市長盧秀燕祈求工程順利。（陳淑娥攝）

潭興立體停車場14日舉行上梁典禮，預計年底完工，明年中可啟用。（陳淑娥攝）

台中市潭子區受惠74號環狀道路經過與鄰近北屯，成為中市重點開發建設區域，市府規劃潭興立體停車場興建工程，總經費高達2億9000萬元，14日舉行上梁典禮，預計年底完工，明年中可啟用，約可提供300席汽車停車位及111格機車停車位，進一步促進商圈發展。

市長盧秀燕表示，潭子區停車不敷使用，市府為因應地方民意需求，規劃將潭興路三段及興華二路旁的平面停車場興闢為地下1層至地上6層之立體停車場，總建設經費2億9000萬元，其中5149萬5000元為中央前瞻計畫補助，市府自籌2億3850萬5000元，可提供約300席汽車停車位及111格機車停車位，預計年底完工，明年中可啟用。

交通局指出，潭子區包括產業、交通、環境升級等重大建設都逐步到位，吸引大量移入人口，交通局打造的潭興立體停車場基地，鄰近潭子工業區及潭子火車站、潭子運動公園及潭子國民暨兒童運動中心等公共設施，周邊主要為商業區及住宅區，生活機能便利、人口稠密，屆時可紓解停車需求。

交通局表示，為大幅提升民眾停車空間，包括今日上梁典禮的潭子區潭興立體停車場興建工程，總計目前全市興建中的公有停車場共27場，總經費98億元，完工後預計可供應汽車格6307席、機車格5229席、自行車格116席、大客車19席，擴大地方停車需求。

潭興立體停車場整體設計亮點，導入智慧建築及綠建築（低碳、節能、減廢、環保）概念，透過建築手法，將山景綠林、大自然的意象帶進都市裡，為繁忙的都市中增添緩和的視覺及喘息的空間，外牆植栽可降低噪音亦能柔和視覺感受能降低空氣汙染及熱島效應、又兼顧都市景觀。

今日市長盧秀燕主持上梁典禮，由交通局長葉昭甫陪同出席，包含立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃、周永鴻均到場。