尿液是經由泌尿系統及尿路排出體外的排泄物，除了可以調節體內水和電解質的平衡，也能做為健康警訊。蔡昇翰醫師提到，尿液的顏色、味道及是否有泡泡，其實都是不同疾病的徵兆，其中最擔心的就是小便帶血，特別是無痛性血尿，可能是膀胱或泌尿系統裡有腫瘤。

振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰在YouTube頻道《健康2.0》指出，有些人尿出泡泡尿，有可能是水分攝取不足，或排尿時位置過高，尿液快速衝擊水面帶入空氣所致，這類小便的泡泡沒多久就會散去，但若出現持久不散的狀況，時間甚至長達10分鐘，代表小便裡有過多蛋白質，表示腎臟過濾功能出問題，民眾應到醫院做檢查。

此外，當尿液顏色過深時，通常是因水喝不夠或運動過量脫水所致，但若深到呈現茶色、深褐色或豬肝色時，要擔心可能是腸胃問題、急性肝炎、膽結石或腎臟受損等，都會導致尿色變深，如果尿液味道臭，嚴重到發出腐魚味，合併白濁的變化或呈現怪異顏色，例如綠色、深紫色，可能是泌尿系統有感染發炎問題。

蔡昇翰進一步補充，尿液若飄出很重的阿摩尼亞味，可能是膀胱無力造成長期尿液滯留，才會導致尿液有阿摩尼亞味，但當小便聞起來像腐爛水果味，則是糖尿病控制不良導致，最讓人擔心的是「小便帶血」，原因大多是感染或結石，但也有可能是膀胱或泌尿系統裡長腫瘤，若民眾出現無痛性血尿症狀時，無論尿液呈現粉紅色或深紅色，都應即早就醫治療。