現代許多家庭都有養寵物，為了嘉惠飼主，苗栗縣苗栗市公所選定後龍溪河濱公園規畫「寵物運動公園」，將斥資200多萬元設置圍籬、寵物運動樁等設施，預計10月完工，屆時不論大、小型犬都有專屬遊戲空間。

苗栗縣全縣登記的家犬、家貓數量約6萬隻，但縣內目前只有頭份市公所在2018年，將東興河濱公園改建為首座寵物友善公園。

苗栗市公所為讓民眾家中毛小有奔跑空間，向水利署第二河川局爭取同意，預定在市內的後龍溪河濱公園打造寵物運動公園。

苗栗市長邱鎮軍表示，苗栗市寵物運動公園預定有500坪大小，由市公所自籌2百萬元興建，以大片草坪為主，外圍會施設圍籬，內部則會設置棧橋、爬坡道、跳躍跨欄，還有讓小狗鑽跑的通道，並區分大小型犬的活動空間。

他說，原先有意在苗栗市區內尋覓地點，但調查發現市區內公園，多有老人休憩或小孩遊玩，有些家長會擔心，避免發生爭議，後來才選址河濱公園，考量這邊腹地廣闊，平時也是民眾運動場域，目前建設工程已經發包出去，工期約2個多月，最快10月就能完工。

邱鎮軍表示，寵物運動公園完工後，可提供毛小孩與市民共遊空間，由公所管理，落成後會評估市民反映，再逐一擴增設施，屆時也請飼主注意環境衛生，以及發揮公德心，別讓寵物任意便溺。