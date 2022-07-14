BWF超級500系列新加坡羽球公開賽，今天（14日）進入各項目16強對戰，世界排名第4男單好手周天成是率先出賽的台灣球員，面對生涯對戰成績佔上風的印度選手普蘭諾伊（H.S. Prannoy），周天成面臨超過1小時的3局苦戰，最終21比14、20比22、18比21飲恨，2連敗給普蘭諾伊。

周天成看來為這次交手做了充分準備，透過堅強的防守製造進攻機會，一舉攻破普蘭諾伊防守，網前貼網的攻防，周天成也做得相當扎實，首局最多曾取得7分，雖一度被普蘭諾伊追到只剩2分差，周天成透過一波連得5分再度拉開差距，21比14拔得頭籌。

周天成看來為這次交手做了充分準備，透過堅強的防守製造進攻機會，一舉攻破普蘭諾伊防守，網前貼網的攻防，周天成也做得相當扎實，首局最多曾取得7分，雖一度被普蘭諾伊追到只剩2分差，周天成透過一波連得5分再度拉開差距，21比14拔得頭籌。

第2局開局世界排名第19的普蘭諾伊2比0領先先發制人，周天成在後頭追分下不斷找尋機會，在普蘭諾伊失誤稍微多一點情況下，周天成很快就5比4首度超前，隨後普蘭諾伊追回一分，周天成藉由5比1攻勢增添氣勢，並以11比8領先進入技術暫停休息。

第2局下半局周天成13比11領先時，普蘭諾伊透過連得4分攻勢超前比數，在現場球迷不斷高喊「周天成加油！」助威下，天哥沒讓普蘭諾伊揚長而去，而是再度逼近，分數雙方拉鋸、幾次互換領先或平手，普蘭諾伊先出現局末點，周天成再次扳平比數，可惜還是被普蘭諾伊連得2分，並將比賽逼進第3局。

決勝局周天成3比0有個好的開始，並保持領先、以11比6優勢進入技術暫停休息，兩位球員隨著比賽接近尾聲，都更加不輕言放棄，普蘭諾伊也一步步縮小差距，並靠著幾次落點刁鑽的壓線好球、一波連得5分氣勢取得18比14領先，該局尾聲周天成兩度追到只剩1分差，可惜就差一口氣追過，最後在一局領先下被普蘭諾伊逆轉勝，周天成繼馬來西亞公開賽後，兩度於16強賽交手遭普蘭諾伊淘汰，雙方生涯對戰周天成4勝3敗。