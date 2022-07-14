民進黨立委何志偉、郭國文及台灣新動力智庫今（14日）邀學者在立院舉辦「從安倍事件探討台日關係未來發展座談會」。（葉書宏攝）

民進黨立委何志偉、郭國文及台灣新動力智庫今（14日）邀學者在立院舉辦「從安倍事件探討台日關係未來發展座談會」。郭國文表示，安倍晉三遇刺後值得關注自民黨內的派系角力，以安倍為主的清和政策研究會（安倍派）是否繼續支持安倍路線以及支持力度都是關鍵，他也期盼，台日關係可以如同台美關係制度化、結構化，比照美國提出日本版的「台灣旅行法」。

何志偉指出，安倍晉三是日本最友台的首相，他曾言「台灣有事，就是日本有事！」凸顯他對於台灣的重視，更認為美國對台灣長期的戰略模糊，會帶來不穩定，戰略模糊必須要改變。此外，副總統賴清德赴日弔唁，是台日斷交後最高層級的訪問，這代表兩國之間的互信以及外交國安團隊努力。

郭國文指出，安倍晉三遇刺後自民黨在參議院選舉大勝，但值得關注自民黨內的派系角力，以安倍為主的清和政策研究會目前會採取集體領導的方式，對外仍稱為安倍派，可以觀察，安倍派是否會因為內閣改組、位置調整或其他因素而放棄既有路線。

郭國文也說，安倍身前最大的期盼就是修憲、自衛隊入憲，日本首相岸田文雄沒有迴避的空間，但處理修憲的時間點才是關鍵，再者，國防預算部分，安倍希望在2023年可以達到GDP2％，但現任首相是希望5年內完成，安倍派是否能夠堅持也值得探討。

再者，岸田文雄強調的是台海和平，但安倍晉三強調的是台灣安全，但兩人都有共通性那就是親美態度，岸田文雄是百分百親美，因此也可以透過美國關係讓印太架構可以更加落實。

郭國文也提及，安倍晉三友台立場，這是從人治角度出發，但台日之間沒有相關法案可以支撐，反觀台美關係制度化、結構化，未來台日之間是否可以從人治關係變成制度面的可能，比照美國提出日本版的「台灣旅行法」。

郭育仁認為，日本未來3年不會有重大選舉，因此派系在資源分配的功能就弱化，安倍派是自民黨內第一大派系，現任首相不會讓安倍派分裂，反而會想辦法讓安倍派更加穩定；安倍遇刺事件讓朝野政黨、黨內的凝聚力更高，岸田文雄是否要繼承安倍修憲遺志，可從修憲時間點就可看出其立場，此外，日本沒有公投經驗又面臨通膨、經濟蕭條、疫情、日幣貶值等問題，都會影響民眾決策。

政大日本研究碩士學位學程助理教授石原忠浩認為，台海和平是日本最大的公約數，但短期內確實很難找到如同安倍一樣親台的政治人物，他也提到，岸田文雄若以日本利益為優先，台日間的關係一定會制度化，日本版的「台灣旅行法」草案已經完成，未來能否推動還要觀察。