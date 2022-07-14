台博館、空總土地爭議延燒，文化部長李永得、台北市長柯文哲隔空交火多時，北市府昨還大動作秀出台博館正式會議記錄反擊，怒斥李「說話野蠻」，遭李反批「魚目混珠」，要求拿出空總備忘錄再談。對此，柯文哲14日無奈表示「好啦好啦，會議記錄不是備忘錄」，台北市政府發言人陳智菡則說，北市不只有會議記錄還有正式公告文件，法律位階高於備忘錄，且台博館和空總案兩回事，要李別再「竹篙湊菜刀」。

柯文哲、李永得近日為台博館、空總案激烈互槓，如今又因「備忘錄」再度交鋒，柯昨再批李「懶惰」，批評對方做官都沒在上班，李則不甘示弱地反嗆，要求柯拿出空總備忘錄，「你拿得出來，我頭給你，拿不出來應在北市府前，面壁思過3天。」引來北市府大動作反擊，直接拿出台博館會議記錄說清楚。

不過此案還沒落幕，李永得昨晚再度回應，請北市府不要魚目混珠，拿會議紀錄來轉移焦點，企圖掩蓋「白賊」的事實。「請柯文哲市長先拿出你所說的空總都市計畫變更備忘錄出來，我們文化部、北市府再談。」再度點燃雙方戰火。

對此，柯文哲今早出席「台北捷運環狀線南北環段及萬大線二期招商座談會」前，被媒體問及此事，他僅笑道「厚！好啦好啦，會議記錄不是備忘錄」，語氣聽來相當無奈，隨後便快步走進活動會場，不願多做評論。

陳智菡隨後補充，一般說來，備忘錄指得是非正式或半正式的會議記錄，但她昨天拿出來的不只是正式的會議記錄，甚至還有5月11日北市府的公告，法律位階顯然高於備忘錄，「如果真的要說文解字，李永得部長恐怕要好好查清楚。」

陳智菡強調，昨天柯文哲講的是兩件事，包含台博館案和空總案，但李永得卻一直混淆視聽、「竹篙湊菜刀」，暗指將不同東西胡亂裝錯在一起，真的是大可不必。