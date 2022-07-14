2022下半年邊境解封在望，出入境旅遊市場將迎來反彈榮景，亞洲最大的深度旅遊體驗電商平台KKday今（14）日宣布，完成C+輪策略募資，全力備戰跨境旅遊商機！借助本輪投資，KKday除了持續拓展全球業務版圖，並藉由旗下「rezio預訂管理系統」推動旅遊產業數位轉型外，將同步擴大海內外人才招募，向軟體工程、行銷、商務開發、全球運營、市場策略等菁英與潛力新血招手，目標2023全球員工數突破千人。

KKday分享，近兩年半面對詭譎多變的全球疫情，KKday皆以靈活創新、快速敏捷的商業策略與行動因應衝擊，並深耕亞洲各地國旅、與供應商夥伴屢屢開創市場爆品，廣獲消費者支持，帶動多個市場的業績超越疫情前水準；近來隨著海外各國陸續解封，消費者被壓抑了兩年多的跨國旅遊需求得以釋放，今年6月份KKday全市場營收表現更創下疫情以來新高，超越疫情前同期表現，而疫情間的獲客成本也大幅降低至疫情前的三分之一，獲客成績卓越。KKday將持續與海內外供應商緊密合作，已經為迎接出境、入境與國旅三大商機做好準備。

KKday近期更獲得亞洲私募基金TGVest領投C+輪募資；自疫情爆發以來，已累積募得9,500萬美元，得到海內外投資者的支持。C+輪領投者TGVest著重於投資台灣、日本以及兩地市場連結，也放眼國際科技市場；同時，KKday在營收與經營上的亮眼表現也獲得多位既有投資人續投力挺。展望跨境旅遊，以台灣旅客最愛的日本為例，KKday在日本當地的合作供應商已超過五千家、開發上萬支在地旅遊商品，KKday海內外辦公室也進入備戰狀態，累積超過300,000個旅遊體驗，提供使用者獨一無二的旅遊體驗。

此外，KKday旗下rezio預訂管理系統，繼2021年6月成功進軍南韓市場、拿下南怡島無接觸旅遊系統獨家承攬權後，帶動海內外業務在疫情下逆勢成長，包括日本北海道旭山動物園、沖繩琉球村等人氣景點相繼導入rezio，目前全球已有超過1,600家旅遊業者採用rezio、遍及700個地點，並提供15,000種體驗、服務超過270萬名旅客。透過rezio，業者從專屬網站開店、訂單管理、活動庫存控管、報到核銷機制皆能一條龍式完成，更具備多語言對應、線上多語系客服、多國金流轉接等優勢，大幅提升業者對於國際旅客的接待能量。透過KKday平台以及rezio，進一步建立在地旅遊體驗的數位生態圈，強化消費者及旅遊業者的連結，創造更流暢透明的消費體驗、從而加速旅遊產業數位化。

KKday也積極促成跨市場產業結盟，並於2021年下半年投資都會玩樂即時預訂平台FunNow、收購日本知名旅遊體驗預訂平台Activity Japan。KKday創辦人暨執行長陳明明表示，KKday將秉持產業共好初衷，與所有旅遊供應商、同業夥伴持續創新服務，以滿足消費者對於各類旅遊體驗的多元渴求，一同回到海景第一排！

KKday表示，國際化人才是新創出海的成功關鍵，KKday無懼疫情起伏、持續拓展海外版圖，全球員工數已突破700人，並在12個亞太市場設立據點，KKday將擴大人才招募，瞄準軟體工程、行銷、商務開發、全球運營、市場策略五大領域的產業菁英與潛力新血。

軟體工程人才需求包括軟體工程師、產品經理、產品設計等職位，將共同建立大規模且複雜的全球服務系統；同時，對應全球旅遊逐漸開放，需要與海外市場密切合作，KKday將召集具有良好外語溝通、精準分析能力的行銷與商務開發人才，以及協助各單位推動跨境旅遊、負責全球資源整合與策略擬定的人才。此外，為因應跨境旅遊反彈後、海內外旅客的多元需求，對於精通各國語言的專業客服求才若渴。KKday將加速海內外獵才計畫，目標2023年全球員工數突破千人。