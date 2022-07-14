花蓮縣消防局統計，2018年至今年7月8日止共接獲70件溺水案件，其中海域共有28件，野溪及游泳池42件；圖為砂婆礑溪。（報系資料照）

花蓮縣自2018年至今年7月8日止共發生70件溺水案件，其中海域共有28件，野溪及游泳池42件，呼籲民眾戲水時勿進行跳水、進入深水區域等危險動作，且如遇特殊天候應停止一切水域遊憩活動並立即上岸。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

夏日炎炎，不少民眾會到海邊或溪邊戲水消暑，但往往卻因忽略其潛在的危險性，導致溺水意外頻傳。花蓮縣消防局統計，2018年至今年7月8日止共接獲70件溺水案件，並以美崙溪及南北濱海域為野溪及海域之最，且好發時間又以每年6至9月盛暑期間為高峰，3個月的累積件數均是當年佔總件數的一半。

消防局統計，2018年接獲18起溺水案件，2019年17件，2020年15件，2021年12件，今年截至7月8日8件，其中6月至9月盛暑期間分別是，8件、9件、9件、7件及4件。5年內共有41人死亡、44人獲救、4人失蹤，其中6月至9月則是23死、21人獲救及2人失蹤。

消防局盤點5年總接獲的70件溺水事件發生地點，其中海域28件，野溪及游泳池42件，海域溺水熱點以南北濱海域12件最高，野溪則是美崙溪6件為該項目之最，其他戲水勝地，如台11線沿線海域，七星潭，崇德以北海域、秀姑巒溪，三棧溪等處也有溺水相關案件發生。

此外，消防局分別分析縣內野溪及海域會發生溺水或受傷意外的原因。野溪部分，因溪流及野塘圳溝水域深度深淺不一且溫度較低，且暗藏石塊及漩渦，民眾常因尋求刺激跳水遊玩，造成抽筋或撞擊岩石受傷，另個原因則是山邊溪水常因山區午後雷陣雨而暴漲，遊客無法即時離開進而受困其中。

海域部分則是花蓮沿海主要為陡降地形，距岸邊不遠處深度即可達百米以上且暗流強勁，一不小心就會被拖進海裡而無法游上岸，若民眾不熟悉地形及浪況時，易被捲入海中撞擊礁石而陷入危險。

消防局表示，2016年起迄今已與各水域管理單位合作設置114處標示牌及134處救生圈等安全措施，暑假期間，更對易發生溺水之處加強巡邏及勸導，並持續辦理防溺搶救訓練，盼能減緩憾事發生，但還是要呼籲民眾，前往溪邊及海邊戲水務必注意相關公告標示，遊憩過程中勿進行跳水、進入深水區域等危險動作，視狀況攜帶救生衣及浮具，牢記「叫、叫、伸、拋、划」救溺口訣，如遇特殊天候應停止一切水域遊憩活動並立即上岸。