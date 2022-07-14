縣長徐耀昌等人宣傳苗栗店仔藝穗節。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局7月23日起至10月8日辦理「2022貓裏表演藝術節」推出「旗艦製作」、「實驗．貓裏」、「苗栗縣、南投縣傑出演藝團隊系列」表演節目，以及自10月15日起至10月30日推出「2022苗栗店仔藝穗節」6檔節目，在2022年下半年度匯集15個表演藝術團隊、搭配23個特色店家優惠方案，分別至10個表演空間共演出32場次，要帶給所有喜愛表演藝術的觀眾最有在地特色的表演活動。

率先登場的是「實驗．貓裏」系列，由人尹合作社帶來備受好評的寶寶劇場二部曲《馬麻，不見了！》，拋開成年人對環境理所當然的想法，向寶寶學習，重新挖掘出曾使每個小小心靈都備感驚喜的成分。

飛人集社劇團帶來《初生La Naissance》，源自於編劇周蓉詩為女兒編的床邊故事、更帶來導演石佩玉詩意般的詮釋、畫家莒絲蓮・額貝哈的視覺設計，以及王榆鈞的音樂呈現，創造出精簡卻意象豐富的演出。

緊接著由EX-亞洲劇團帶來旗艦製作《荒野之狼》，作品改編自赫曼．赫塞經典小說，再現一百年後「魔幻劇場」。以「在這黑暗時刻，你為誰而等待？」作為核心標題，使我們跟著劇中主角，一起展開自我本質的探索旅程。

「苗栗縣111年度傑出演藝團隊演出」系列，由本年度傑出演藝團隊聯合民族管弦樂團帶來《天光物語》，以在地人文地景作為創作發想，創作出屬於地方特色的作品風格；傳源文化藝術團由琴聲響起帶來《彈撥之間》；新樂舞舞團以如君子之「蓮」翩翩起舞，《蓮想》一齣觸動了內心的人生感悟；姍姍舞藝坊推出《舞悅心啟程》，以想像式的學習方式，在防疫期間也能享受「偽出國」的旅遊行程。

「南投縣傑出演藝團隊演出」系列，由親愛愛樂帶來《Lawa的彩虹橋》，以音樂編織出戲劇畫面，引領觀眾和Lawa一起走過這場充滿人生滋味的大冒險；曼暉舞蹈團帶來《時間在身體裡》，探索、挖掘與展現時間在舞者身體裡留下的痕跡，透過自由奔放的當代舞演繹，在舞者本身、舞者之間、舞者與觀眾之間這場當代旅程中感受到身體更有趣的語彙。

最後壓軸的是「2022苗栗店仔藝穗節」，延續2021苗栗店仔藝穗節，邀請策展人彭怡雲統籌規畫，要讓表演藝術走出演藝廳，與苗栗市內6間不同的店家媒合，帶給大家不同以往的觀賞體驗；本次的表演團隊是由20組競爭激烈中精選出6組精彩節目，分別為王怡方《忘了你也忘了我自己：日落》、臺灣絲竹箏樂團《箏．悅》、張繼泓《即Sing之星-即興唱歌競技節目》、美純X紫茵《一個人吶喊》、古典室內樂集《古典音樂好好玩-親子互動音樂會》、足夢舞人《足夢踏拾-遊貓裏》，另搭配3場次藝文行旅，打造苗栗成為處處有藝文、生活即藝術的慢活城市。

苗栗縣長徐耀昌表示，在疫情逐漸回穩之下，以持續做好防疫工作的前提，希望能號召大家重新擁抱藝文活動，支持及振興藝文團隊以及在地店家。透過欣賞藝術表演，為生活注入活泉。

文化觀光局長林彥甫表示，感謝所有參與的表演藝術團隊、異業結盟店家與工作夥伴，讓本次活動場場精彩可期，也特別感謝各個店家包含西湖渡假村、喜朵新洋食咖啡館、一涓白杏仁甜品、花田喜爆米花、來本冊子工作室、養心無菜單料理、翔飛冷飲、More Cafe、共發實業、中山168、日3咖啡焙煎所、桂花品、起點書房、應景咖啡、猫貍村、鋒聲水起商行、彌而蔬食人文珈琲館、力揚健身館、老家生活藝文空間、東海咖啡、食當包點心鋪、咖特思咖啡烘焙及首波里和風洋食餐酒館等多個店家共同推出的優惠方案及演出場地，使看表演與日常生活更加緊密相連，共同營造出藝術與生活共舞的氛圍。