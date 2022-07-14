前台南縣長蘇煥智透過視訊力挺推薦許忠信，並將擔任許忠信競選總部主委。(曹婷婷攝)

許忠信(前右一)今天宣布參選台南市長。(曹婷婷攝)

台南市長選戰升溫！4年前以無黨籍參選台南市長的前台聯立委許忠信今天宣布參選台南市長，前台南縣長蘇煥智透過視訊力挺推薦許忠信，並將擔任許忠信競選總部主委，期能集結藍綠兩大黨之外的本土力量，形成新的制衡力量。

2022年底九合一大選倒數4個多月，許忠信今天於永康區永大路宣布成立競選服務處，人在台北的蘇煥智視訊推薦、力挺，認為在藍綠兩大黨之外，台灣需要集結更多台灣本土力量來形成制衡，因此他支持許忠信參選也願意相挺。

許忠信說，4年前參選台南市長，雖只拿下4萬5168票，但當時也說過有機會將再捲土重來，4年來除在成大教書也持續關注台南發展，看到台南各項發展遲緩和困境，讓他決定再度參選，1個月來幾乎每天跑市場、黃昏市場及夜市拜票。

他說，4年過去，大台南依然欠缺「全球視野國際架構的產業發展」，尤其是在即將進入後疫情時代，台南面臨全球各項急速變化，台南各項市政發展需要新的改變、新的想法，他將善用台南天賦開創價值，但傳統政治人物缺乏這種思維。

許忠信是英國劍橋大學財經法學博士，也是成大法律系財經法教授，他說，自己會發揮專長貢獻台南，解決台南低薪、高房價、年輕人不敢婚不敢生的問題，提升人民生活。

許忠信說，4年前選完失利後，一個人從谷底一步步爬起來，今天才能重振旗鼓。他也提到，自己不會與其他政黨結盟，但台南市議會監督無力，缺乏監督力量而弊病叢生，他希望有理想的年輕人進市議會，改變政治環境，因此，他也會支持民眾黨在台南提名的6名市議員新人，希望他們能組成黨團，才能形成有效監督。

許忠信選戰主軸以「創新、知識、文化、科技」做為全球視野的國際架構，他說，他要用台南天賦創造工作機會與人民所得，不是用口水去創造這一切，希望能夠為台南產業發展創造無限的可能。